14 civils syriens tués dans des bombardements malgré la trêve annoncée par Ankara

Les bombardements des forces d'Ankara ont tué ce vendredi 14 civils dans le nord de la Syrie selon une ONG, le président turc réitérant ses menaces contre les forces kurdes au lendemain d'une trêve acceptée par son pays mais qui semble avoir volé en éclat. En dépit de la situation sur le terrain, le président américain Donald Trump s'est montré optimiste, assurant qu'il y avait "de la bonne volonté" des deux côtés et que les Kurdes étaient "très heureux" de la façon dont les chose se passaient.

Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent. Des frappes de l'aviation turque et des tirs d'obus des supplétifs syriens ont tué 14 civils et 8 combattants des forces kurdes, dans le village de Bab al-Kheir et ses environs du nord syrien, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).