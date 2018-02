30 milliards de dollars pour reconstruire l'Irak

D’après le Koweït, la communauté internationale s’est engagée à aider à la reconstruction de l’Irak à hauteur de 30 milliards de dollars.

La communauté internationale a promis 30 milliards de dollars d’aide à l’Irak qui vient de sortir de trois ans de combats contre l’Etat islamique. C’est ce qu’ont annoncé mercredi les autorités koweïtiennes, organisatrices d’une conférence internationale de trois jours sur la reconstruction de l’Irak.

L’aide promise prendra la forme de lignes de crédits ou d’investissements. C’est la Turquie et les Emirats arabes unis qui se sont montrés les plus généreux. Ankara s’est engagée à verser 5 milliards de dollars d’aide sous la forme de prêts et d’investissements. Les Emirats arabes unis, eux, ont promis 5,5 milliards de dollars d’investissements privés. Le Koweït a mis 2 milliards de dollars sur la table.

"Il est temps d’exprimer notre gratitude et notre solidarité avec le peuple irakien." antonio guterres secrétaire général de l’Onu

Mais d’après les Nations unies, il en faudra beaucoup plus. Elles évaluent le chantier à 88 milliards de dollars. "Il est temps d’exprimer notre gratitude et notre solidarité avec le peuple irakien", a lancé mercredi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en référence au rôle joué par l’armée irakienne et les Kurdes d’Irak dans la lutte contre l’EI.

Il a également annoncé que l’ONU allait mettre sur pied un programme d’assistance de deux ans visant à aider le gouvernement irakien à mettre en œuvre les aspects sociaux de la reconstruction.

Besoin de stabilisation

Tous les experts s’accordent pour dire que de la reconstruction de l’Irak et de la mise en place d’un projet de gouvernance incluant toutes les composantes de la société irakienne dépendra la stabilisation du pays. Une stabilisation qui permettra de limiter les risques de résurgence de l’EI ou d’autres groupuscules terroristes dans un pays divisé et ravagé par la guerre.

Mal géré par les Etats-Unis, l’après Saddam Hussein avait permis à Al-Qaïda de mener une insurrection sanglante et à l’EI de s’emparer d’un tiers du territoire irakien sur fonds de rivalités entre les communautés chiite (majoritaire et au pouvoir) et sunnite (autrefois privilégiée par Saddam Hussein, puis écartée du pouvoir).

Encore faudra-t-il que les investisseurs étrangers osent s’engager dans un pays aux standards de gouvernance économique peu poussés et gangrené par la corruption. "L’intérêt des investisseurs est là, que ce soit dans le gaz, le pétrole, les énergies renouvelables, le transport… mais cela ne suffit pas", résume Mohamed Alem, dans une interview à l’AFP.