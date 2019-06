547 restaurants fermés à Téhéran pour atteinte à la "morale islamique"

La police iranienne a annoncé ce samedi avoir fermé 547 restaurants et cafés à Téhéran pour atteinte à la "morale islamique".

Les forces de l'ordre "se sont occupées des propriétaires de restaurants et de cafés qui contrevenaient à la morale et [...] 547 établissements ont été fermés et 11 contrevenants arrêtés", a déclaré le général Hossein Rahimi, chef de la police pour la capitale.