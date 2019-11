À Gaza, un assassinat ciblé relance les tensions

Il est 4 heures du matin ce mardi, quand la maison de Baha Abu Al-Ata est ciblée par des tirs de l’aviation israélienne, près de la ville de Gaza. Le chef de la branche armée du Jihad islamique et sa femme sont tués dans l’assaut. Quelques heures plus tard, les Israéliens se réveillent au son des sirènes d’alarme. Elles retentissent dans les localités du sud, à proximité de l’enclave palestinienne, et jusqu’à la métropole économique, Tel-Aviv. Dans la matinée, 50 roquettes sont tirées depuis Gaza. Une vingtaine sont interceptées par le système de défense aérienne israélien. En réponse, dans un cycle interminable, l’armée israélienne mène des raids contre des positions du Jihad islamique, faisant déjà dix morts parmi les Palestiniens.

Un ennemi à abattre

Revendiquée par l’armée israélienne et les renseignements intérieurs, l’opération de ce mardi matin a visé un dirigeant palestinien décrit comme "une bombe à retardement" par le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus. Presque inconnu il y a quelques mois, Abu Al-Ata était récemment devenu l’ennemi à abattre pour Israël. Selon le Premier ministre Benyamin Netanyahou, "il était responsable de plusieurs attaques terroristes, de tirs de roquette sur Israël au cours des derniers mois et avait l’intention de perpétrer des attaques imminentes" . Dernière action en date: une salve d’une dizaine de roquettes tirée début novembre.

En Israël, ce leader du Jihad islamique était décrit comme indépendant et dangereux, menant des opérations armées sans l’accord du Hamas au pouvoir à Gaza, et sans rendre de comptes à son propre parti, le Mouvement du Jihad islamique palestinien (MJIP). Mais son rôle aurait été surestimé par les responsables israéliens. En réalité, le commandant du MJIP était utile au Hamas, car il a endossé la responsabilité de plusieurs tirs de roquette. Ainsi, les derniers mois, le Hamas pouvait faire indirectement pression sur Israël, l’Egypte et le Qatar pour obtenir une aide financière sans remettre en cause l’accord de trêve passé avec les Israéliens.