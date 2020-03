À Moscou, Erdogan et Poutine éveillent l'espoir d'une trêve pour Idlib

Après l’intensification des combats dans la région d’Idlib opposant les forces turques à une armée syrienne appuyée par l’aviation russe, le Président turc est allé chercher à Moscou l’espoir d’une trêve. Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont eu un tête-à-tête de trois heures, a indiqué le Kremlin, avant que leurs équipes poursuivent la recherche d'une résolution négociée au conflit qui les oppose sur le sol syrien.

Recherche d'une solution négociée

Après la mort d'une trentaine de soldats turcs à Idlib qui a entraîné une contre-offensive d'Ankara, et alors que la Russie a le contrôle de l'espace aérien de la région, l’un des enjeux de la rencontre était de mettre un terme à une escalade qui pourrait risquer de mener à un affrontement direct entre forces turques et russes .

"Nous devons discuter de toute la situation qui s'est développée jusqu'ici pour que rien de tel ne se reproduise et que les liens Russie-Turquie ne soient pas détruits."

"Nous devons discuter de toute la situation qui s'est développée jusqu'ici pour que rien de tel ne se reproduise et que les liens Russie-Turquie ne soient pas détruits", a dit Vladimir Poutine en ouverture de l'entretien. Le Président russe a présenté au passage ses condoléances à son homologue tout en assurant que ni son armée ni les forces syriennes n’avaient connaissance de la situation précise des militaires turcs tués – une assertion qu’Ankara avait déjà rejetée.

Un million de réfugiés de plus

La tentative de reprise de la région d'Idlib par le régime de Damas et son allié russe a déclenché une crise humanitaire qui pourrait être selon les Nations unies la pire dans la région en neuf années de guerre, provoquant notamment le déplacement de près d’un million de personnes depuis décembre, principalement des femmes et des enfants.

Alors que la Turquie abrite 3,7 millions de réfugiés syriens, Recep Tayyip Erdogan espérait faire accepter à Vladimir Poutine une zone tampon dans la province d'Idlib pour y relocaliser des millions de réfugiés , selon de hauts fonctionnaires turcs cités par l'agence Bloomberg. En face, Moscou soutient le régime de Damas dans sa reconquête de l’entièreté du territoire syrien et reproche à la Turquie de permettre aux rebelles d’attaquer ses bases.

L'Otan appelle à l'unité

"Il y a des différences et des désaccords sur la manière de gérer la situation en Syrie, mais la Turquie est un allié important."

Alors que l’intervention de la Turquie dans la région d’Idlib n’a pas été concertée avec ses alliés de l’Otan, provoquant l’ire des Européens, l’Organisation transatlantique a appelé ses membres à l’unité. "Il y a des différences et des désaccords sur la manière de gérer la situation en Syrie, mais la Turquie est un allié important", a indiqué à l’Agence France Presse le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a estimé de son côté qu' "une grande explication s'impose au sein de l'Alliance" .

Après avoir rencontré Recep T. Erdogan à Ankara mercredi, le président du Conseil européen Charles Michel a parlé jeudi par téléphone à Vladimir Poutine de la nécessité d'un cessez-le-feu à Idlib et d'une solution politique négociée pour mettre fin à la guerre en Syrie, a-t-il fait savoir. Selon le Kremlin, il a aussi parlé "des mesures prises pour empêcher la migration illégale vers les pays de l'UE" – principal sujet de préoccupation des dirigeants européens dans cette crise, alors que la Turquie dit refuser de gérer davantage de réfugiés. Sa décision de pousser des demandeurs d’asile vers sa frontière avec la Grèce est interprétée par l’Union européenne comme un chantage pour obtenir plus de financement et un soutien sur la création d’une zone tampon à Idlib.