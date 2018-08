A Téhéran, "ce qui nous attend risque d'être pire qu'avant"

Plongés dans une crise monétaire sans précédent, de nombreux Iraniens rejettent le statu quo du régime islamique et accueillent avec vigilance l’appel au "dialogue" lancé par Donald Trump.

"Un gouvernement qui traite aussi mal ses citoyens est un gouvernement qui doit partir. Ce qui nous attend dans les prochains mois n’est pas comparable à ce que nous avons vécu jusqu’à présent, ça risque d’être pire", s’inquiète ce trentenaire au chômage, sans enfant et dont le seul moyen de subsistance est le salaire de sa femme, fonctionnaire au ministère de l’Environnement. Si le retour des sanctions américaines réduit à néant les perspectives d’avenir de nombreux Iraniens, la politique économique du gouvernement a provoqué, tout au long de cette semaine, des manifestations de colère et de désespoir dans les plus grandes villes du pays.

Depuis le début de l’année, la devise iranienne (le rial) a perdu près de 80% de sa valeur, atteignant jeudi un record de dévaluation par rapport au dollar (= 120.000 rials). En l’espace de quelques jours, le prix des denrées alimentaires a doublé et les pompes à essence ont été prises d’assaut par des dizaines de milliers de personnes redoutant une augmentation prochaine du prix du carburant.

Le retour des sanctions réduit à néant les perspectives d'avenir de nombreux Iraniens.

"Que pouvons-nous faire? Mon espoir est que toute cette pression sociale mette fin à ce régime, définitivement", écrit cette Téhéranaise. À défaut de vouloir s’exprimer par téléphone, elle préfère user des réseaux sociaux, eux aussi scrutés par la cyberpolice iranienne.

Ce regain de prudence a été palpable chez certains de nos interlocuteurs résidant en Iran. Et pour cause: il ne se passe plus une semaine sans que les autorités judiciaires ne procèdent à l’arrestation d’étudiants, de journalistes, d’activistes des droits de l’homme ou de simples acteurs de la société civile.

"Nous n’excluons pas des discussions avec Trump, si celles-ci se déroulent avec sagesse et dignité." Mahmoud Sadeghi Député réformateur

Lundi dernier, et malgré ses innombrables témoignages d’aversion à l’égard des dirigeants iraniens, le président Donald Trump a publiquement invité la République islamique à un "dialogue sans conditions préalables", suscitant un véritable débat public en Iran.

Stratégie d’affaiblissement" ou "main tendue", la presse iranienne s’interroge. Si la ligne officielle du régime rejette tout dialogue direct avec les Etats-Unis, le discours anti-américain des plus radicaux semble désormais inaudible pour de nombreux Iraniens, témoins des récentes affaires de corruption impliquant les plus hautes sphères de l’État.

Méfiance historique

Des deux côtés de l'échiquier politique, la ligne du président modéré Hassan Rohani apparaît de plus en plus comme un échec.

"Des pourparlers officiels et publics avec les Etats-Unis ne doivent plus être tabous", a déclaré mardi à l’agence de presse Isna le président de la commission parlementaire des Affaires étrangères, Heshmatollah Falahatpishesh. "À cause d’une méfiance historique, les liens diplomatiques ont été détruits mais nous n’avons pas d’autres choix que de chercher à réduire les tensions."

Sur Twitter, certains députés ont rendu compte des derniers débats parlementaires de la semaine (les jeudi et vendredi étant l’équivalent du week-end), en grande partie rythmés par les déclarations du Président américain. "Nous n’excluons pas des discussions avec Donald Trump, si celles-ci se déroulent avec sagesse et dignité", a écrit mercredi le réformateur Mahmoud Sadeghi.

Dans une opinion publiée le lendemain dans le quotidien réformateur Shargh, ce journaliste a fustigé "l’échec" de la politique menée par le président modéré Hassan Rohani. "La restauration de la confiance sociale est-elle possible dans de telles conditions? Quel rôle peuvent jouer les réformistes et les forces démocrates face aux défis qui nous attendent et aux dangers qui nous menacent?"