Accord entre USA et taliban sur le retrait américain d'Afghanistan

Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé samedi à Doha un accord historique. Le texte établit un calendrier pour le départ de tous les militaires étrangers. En échange, les insurgés s'engagent à agir pour que l'Afghanistan ne serve pas de refuge à des groupes extrémistes, dont Al-Qaïda et l'EI (Etat islamique).

