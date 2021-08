Afghanistan: deux priorités et une leçon

La Belgique et les autres pays européens ont pris leurs responsabilités vis-à-vis de leurs alliés américains pendant de longues années. À l'heure de la débâcle, prendront-ils leurs responsabilités vis-à-vis des Afghanes et des Afghans ?

Pendant vingt ans, les Occidentaux ont construit en Afghanistan une bulle de liberté. Puis, ils ont décidé qu’elle coûtait trop cher à entretenir, qu’elle était trop fragile, que le jeu n’en valait plus la chandelle. Ils ont donc arrêté les frais : la bulle a éclaté dimanche – un peu plus rapidement que prévu – face à l'offensive éclair d’obscurantistes qui, avec une sinistre dérision, se font appeler les "étudiants".

Autonomie stratégique

Mais il y en a au moins deux autres d'importance cardinale. Se concentrer sur le sort des Afghanes et des Afghans qui ont construit leur vie en misant sur la bulle, et que les talibans tiennent pour traitres, pécheurs ou apostats. Certains ne sont plus là pour en parler – il est trop tôt pour faire le bilan des crimes de guerre de cette offensive. D’autres activistes, journalistes, avocats – mais combien ? – devraient pouvoir compter sur une évacuation aérienne. D’autres encore vont tenter de fuir par leurs propres moyens. Le pourront-ils, et vers où ?