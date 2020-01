Altercation entre Macron et des policiers israéliens

Le président français Emmanuel Macron a demandé avec insistance ce mercredi à des policiers israéliens de bien vouloir le laisser entrer dans l’église Sainte-Anne de Jérusalem, dans une scène rappelant un incident qui avait impliqué Jacques Chirac dans les années 1990. "I don’t like what you did in front of me" a crié Macron à un policier israélien planté devant lui dans l’entrée de l’église, territoire français dans la Vieille ville de Jérusalem.