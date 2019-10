Après la politique, Netanyahou face au défi de la justice

L’affaire Bezeq

Ces mercredi et jeudi, l’audition porte sur l’affaire Bezeq, la plus sensible. Dans ce dossier, appelé "affaire 4.000", Benyamin Netanyahou est soupçonné d’avoir accordé des faveurs au patron de la compagnie de téléphonie Bezeq, en échange d’une couverture médiatique favorable sur le site Walla, l’un des médias du groupe. Selon le journaliste Dror Sapir, spécialiste d’Israël, "comme ligne de défense, les avocats vont tenter de montrer qu’il ne peut pas y avoir corruption car il n’y a pas eu de transfert d’argent" . Le défi est de taille car dans cette affaire, l’ensemble des procureurs soupçonnent Benyamin Netanyahou de corruption.

Une semaine cruciale

Cette audition intervient alors que Benyamin Netanyahou bataille pour former une coalition gouvernementale. Selon Elisabeth Marteu, docteure en science politique à l’IEP de Paris, interrogée par L’Echo, "il aura de grandes difficultés à former une coalition de droite quelle que soit l’issue de l’audition. Une inculpation ne pourrait donc que le fragiliser davantage notamment pour négocier un gouvernement d’union nationale avec la liste bleu-blanc".

Pourparlers annulés avec Gantz

Ce mercredi, des pourparlers devaient être organisés entre le Likoud du Premier ministre et la liste bleu-blanc, en vue de la formation d’un gouvernement d’union nationale. Mais la veille, le camp de son rival, Benny Gantz, a préféré annuler la réunion. Il estime que Benyamin Netanyahou ne peut pas former un gouvernement alors qu’il est soupçonné dans des affaires de corruption.

à l’issue du scrutin du 17 septembre dernier, aucun parti n’a obtenu la majorité permettant de former une coalition gouvernementale. Si le Likoud et bleu-blanc passaient un accord, ils obtiendraient suffisamment de sièges pour former un gouvernement. Cependant, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz se disputent la place de Premier ministre. Selon Gideon Rahat, professeur de science politique à l’Université hébraïque de Jérusalem, si leur position ne change pas, "un 3e scrutin est possible".