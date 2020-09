Après les Emirats arabes unis, Bahreïn signe à son tour un accord de normalisation avec Israël

Bahreïn et Israël vont normaliser leurs relations, un mois après l'accord entre les Emirats arabes unis et l'Etat hébreu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé ce vendredi un accord de normalisation des relations entre Israël et Bahreïn , un mois après un accord similaire avec les Emirats arabes unis.

"Citoyens d'Israël, je suis ému de vous informer que ce soir, nous parviendrons à un autre accord de paix avec un autre pays arabe, Bahreïn . Cet accord s'ajoute à la paix historique avec les Emirats arabes unis", a déclaré Netanyahu. Cet accord de normalisation est le deuxième en un mois avec un pays du Golfe et le quatrième avec un pays arabe après l'Egypte (1979) et la Jordanie (1994).

Israël et les Emirats arabes unis avaient annoncé le 13 août dernier un accord de normalisation de leur relation qui doit être signé ce mardi à Washington, parrain de ce rapprochement entre l'Etat hébreu et des monarchies du Golfe qui partagent un ennemi commun: l'Iran.

L'accord entre Israël et les Emirats vise à rapprocher ces deux économies du Moyen-Orient avec à la clé des vols commerciaux entre les deux pays et des investissements croisés dans les secteurs des hautes technologies, de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie.