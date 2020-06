Après trois ans de blocus, le Qatar ciblé par de la désinformation

Trois ans après le début du blocus contre le Qatar, la monarchie du Golfe est à nouveau la cible de campagnes de désinformation et d'attaques. Le 4 mai dernier, un tweet posté sur un compte anonyme, avec une photo du Roi Salmane d'Arabie, affirme qu'une tentative de coup d'État serait en cours au Qatar. Sur une vidéo de mauvaise qualité censée tournée au Qatar, on entend des armes à feu. Le tweet sera relayé plus de 300.000 fois, malgré les démentis du Qatar. Aujourd'hui, il apparaît que le message a été relayé par des faux comptes, surtout à partir de l'Égypte.