Ashraf Ghani remporte la majorité à la présidentielle en Afghanistan

Les résultats définitifs seront annoncés une fois que d'éventuelles réclamations déposées par les candidats auront été traitées. Dès l'annonce de l'IEC, le bureau d'Abdullah Abdullah, dans un communiqué, a annoncé qu'il s'y opposerait. "Nous voudrions faire comprendre une fois de plus à notre peuple, à nos partisans, à la commission électorale et à nos alliés internationaux que notre équipe n'acceptera pas le résultat de ce vote frauduleux si nos demandes légitimes ne sont pas prises en compte", affirme ce texte.

Irrégularités

L'élection devait être la plus propre jamais organisée dans la jeune démocratie afghane, une entreprise allemande ayant fourni des machines biométriques pour empêcher les gens de voter plus d'une fois. Mais près d'un million sur les 2,8 millions de votes recensés à l'origine avaient été écartés pour irrégularités. Avec 1,8 million de votes restants, pour 9,6 millions d'électeurs enregistrés, cette élection a d'ores et déjà connu le plus faible taux de participation de tous les scrutins afghans.