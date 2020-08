Au Liban, le Hezbollah est devenu un État dans un État affaibli

Le "Parti de Dieu" mis en cause

Normalisation ou résistance?

Seul parti libanais à disposer d’une milice, par ailleurs lourdement armée, le Hezbollah entretient l’image d’un groupe à part au Liban. Porte-drapeau de la «résistance» face à Israël, il fait preuve d’un certain retrait de la vie politique libanaise, composant avec ses alliés traditionnels tels que le parti Amal pour défendre ses intérêts. Mais sa participation aux élections législatives et sa présence dans les gouvernements successifs depuis 2005 ont contribué à la normalisation du parti . Durant les manifestations à l’automne dernier, il était, au même titre que l’ensemble de la classe politique, largement visé par les accusations de corruption.

Un Hezbollah affaiblit

Une base électorale solide

Dans un quartier animé de Beyrouth, de petites baraques simples et échoppes populaires longent des ruelles. Dans des zigzags maîtrisés, les deux-roues dépassent les voitures coincées dans les embouteillages. Une scène habituelle dans la capitale libanaise. Mais dans le quartier de «Dahieh», sur certains murs, on aperçoit aussi des affiches de «martyrs» ornées d’un logo jaune et vert, avec au centre, une kalachnikov. C’est le drapeau du Hezbollah libanais. Situé dans la banlieue sud de la capitale libanaise, Dahieh constitue le bastion du groupe chiite. Depuis plusieurs mois, les habitants de cette banlieue populaire sont durement frappés par la crise économique. C’est le cas de Mohammed, qui tient une épicerie dans le quartier: «la livre libanaise ne vaut plus rien.» Pour lui, «la classe politique est responsable, ce sont des voleurs.» Mais le Hezbollah reste intouchable: «il mène la résistance face à Israël.» À Dahieh, comme dans la plaine de la Bekaa et dans une large partie du sud-Liban, grâce aux actions sociales et à la rhétorique anti-israélienne, le groupe libanais jouit de larges soutiens parmi la population à majorité chiite, avec laquelle il entretient un lien presque charnel.