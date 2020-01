Au Proche-Orient, un plan de "paix" voué à l'échec

Outre le morcellement de la future Palestine , "un morceau de gruyère, où le fromage est offert aux Israéliens, et les trous aux Palestiniens" , comme l’affirme l’ONG israélienne B’tselem, l’accord exige l’impossible aux Palestiniens: l’abandon de Jérusalem. Partisan, imposé de manière unilatérale, le plan Trump semble avoir été écrit pour que les Palestiniens le refusent. Et bloquer toute discussion pour rendre l’annexion inévitable.

Les Palestiniens unis mais isolés

Oman, Bahrein et les Emirats Arabes Unis ont validé le plan de paix. L’Arabie Saoudite est plus prudente. Gardienne des lieux saints musulmans sunnites, Ryad ne peut applaudir la fin des revendications arabes sur Jérusalem, ville sainte en islam. Elle a tout de même "salué les efforts" de Washington. Les dernières années, la lutte contre l’influence iranienne dans la région a rapproché les pays du Golfe et Israël. Faisant passer au second plan la cause palestinienne.