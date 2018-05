Au moins 41 morts à Gaza alors que l'ambassade US ouvre à Jérusalem

C'est la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014: au moins 41 Palestiniens ont été tués et 500 autres blessés par l'armée israélienne à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, jour du 70e anniversaire de la création de l'Etat hébreu et quelques heures avant l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.