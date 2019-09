Benjamin Netanyahu plus affaibli que jamais après les élections en Israël

Israël s’est réveillé mercredi dans l’incertitude la plus totale. Les résultats provisoires des élections législatives anticipées attribuent une courte victoire au parti centriste Kahol Lavan ("Bleu et Blanc", centre) de Benny Gantz, qui remporterait 32 sièges (90% des bulletins dépouillés). Le Likud du Premier ministre Benjamin Netanyahu décrocherait 31 sièges. Dans les deux cas, c’est insuffisant pour emporter la majorité absolue fixée à 61 sur les 120 sièges que compte la Knesset, le Parlement israélien.

Victorieux aux élections d’avril dernier, Benjamin Netanyahu avait été incapable de former un gouvernement avec ses alliés du bloc de droite, les partis ultra-orthodoxes Shass et Judaïsme de la Torah unie. Après l’élection de mardi , une alliance entre le Likud, ces deux partis religieux et la formation de droite radicale Yamina ne détiendrait que 55 sièges. C’est trop peu.

Le temps presse pour le Premier ministre. Affaibli et accusé de "corruption", "abus de confiance" et "malversations" , Benjamin Netanyahu doit comparaître devant le juge dans deux semaines. En se maintenant à la tête du pays avec un gouvernement de droite fort, il espérait bénéficier du soutien du Parlement dans cette bataille judiciaire. Son pari semble perdu.

Progression des partis arabes

Avec 32 sièges, Benny Gantz ne parviendra pas, lui non plus, à former un gouvernement de centre gauche. Les alliés naturels de Bleu et Blanc, les partis de gauche, le parti travailliste (6 sièges), la liste unifiée (5 sièges), n’ont pas suffisamment progressé.