Benyamin Netanyahou a demandé l'immunité

Benyamin Netanyahou a facilement remporté la semaine dernière la primaire de son parti , le Likoud, qu’il emmènera une nouvelle fois aux urnes à l’occasion des élections législatives du 2 mars, les troisièmes en l’espace d’un an. Mais le Premier ministre israélien est inculpé pour corruption dans une série d'affaires . Il vient de demander l'immunité au Parlement israélien.

Pourquoi cette demande?

Benyamin Netanyahou est sous le coup d’une triple mise en examen pour "corruption", "malversations" et "abus de confiance" dans trois affaires différentes.

Quelle suite pour cette demande?

Cette demande doit en premier lieu être évaluée par une commission parlementaire . Or, comme le Parlement a été dissous en vue des élections législatives du 2 mars, elle devra attendre l'issue du prochain scrutin avant d'être étudiée.

Rappelons qu'au terme des élections anticipées d'avril 2019, puis de septembre, ni Benyamin Netanyahou ni Benny Gantz n'avaient réussi à rallier 61 députés, seuil de la majorité parlementaire pour former un gouvernement. Le président Reuven Rivlin a donc dû confier cette tâche au Parlement lui-même, qui n'y est pas parvenu non plus, précipitant le pays vers une prochaine élection.