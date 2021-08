Biden loue "l'extraordinaire succès" de la mission d'évacuation d'Afghanistan

Le ton rappelle un tantinet celui de son prédécesseur. Alors que les États-Unis viennent d'un mettre un terme à la plus longue guerre qu'ils n'ont jamais menée, le 46e président américain a salué un "extraordinaire succès" ce mardi après-midi. Un discours qui contraste avec certaines images chaotiques de ces deux dernières semaines , qui ont valu moult critiques à Joe Biden, principalement du côté des républicains et autres partisans de Donald Trump.

"Aucun pays n'a jamais rien réalisé de comparable dans toute l'Histoire", a-t-il déclaré. "L'extraordinaire succès de cette mission est dû au talent incroyable, à la bravoure et au courage altruiste de l'armée américaine, de nos diplomates et de nos professionnels du renseignement."

Il a ajouté que cette mission n'est pas encore finie . Entre 100 et 200 Américains demeurent présents en Afghanistan, et les États-Unis restent déterminés à les rapatrier, selon ses mots. Au total, quelque 90% de leurs ressortissants qui souhaitaient quitter le pays ont été capables de le faire .

"Evacuation ordonnée"

"Nous n'avions plus qu'un choix simple. Soit suivre l'engagement pris par la précédente administration, et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre", a exposé le président. "Le véritable choix était entre le départ ou l'escalade. Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas prolonger le retrait éternel." Quitter l'Afghanistan était "la bonne décision, une sage décision, la meilleure décision" pour les États-Unis, a-t-il martelé.