Charles Michel rencontre Erdogan à Istanbul

Sur Twitter, l'ancien Premier ministre belge a indiqué qu'il s'était entretenu avec M. Erdogan des façons pour l'" UE et la Turquie de travailler ensemble pour favoriser une désescalade au Proche-Orient et en Libye".

Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée entre deux autorités: le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar.

Le président turc a annoncé la semaine dernière que son pays avait commencé à envoyer des militaires pour soutenir le GNA, faisant craindre une escalade de la violence en Libye. La Turquie et la Russie, qui jouent un rôle de plus en plus important en Libye, ont par ailleurs appelé mercredi les belligérants à déclarer un cessez-le-feu à partir de dimanche.