Christine Lagarde (FMI) exhorte les pays arabes à réduire les dépenses publiques

Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), a exhorté les pays arables ce samedi à réduire les dépenses publiques, lors de l'ouverture du 3e Arab Fiscal Forum à Dubaï . Ce pour permettre une croissance durable et la créations d'emplois.

Lagarde a également salué les réformes "prometteuses" adoptées par certains pays du monde arabe. Elle a rappelé qu'il reste beaucoup à faire pour surmonter les problèmes économiques et sociaux.

Les dépenses publiques restent élevées pour ces pays, plus particulièrement chez les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) où elles dépassent 55% du PIB. La réforme devrait surtout se concentrer sur une réduction des dépenses liées aux subventions et aux salaires, ainsi que renforcer l'efficacité dans les domaines de la santé, de l'éducation et des investissements publics, a affirmé la directrice du FMI.