Clément Therme: "L'antiaméricanisme ne fonctionne plus en Iran"...

"La République islamique est en danger, faites tout pour les arrêter." Tel fut le permis de tuer octroyé à huis clos par l’ayatollah Ali Khamenei, le véritable chef de l’État, en novembre dernier, lorsque des centaines de milliers d’Iraniens ont explosé de colère contre la hausse du prix de l’essence, dénonçant l’obsolescence générale d’un modèle politique dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Selon un rapport non officiel du ministère iranien de l’Intérieur, et publié par l’agence Reuters ce lundi, le bilan de la répression est sans précédent depuis quatre décennies. À l’abri des regards du monde grâce à un embargo numérique décrété durant deux semaines, au moins 1.500 personnes ont perdu la vie le mois dernier, dont 400 femmes et 17 enfants.

Dérive autoritaire, effondrement économique, déconnecté de sa population et contesté même au-delà de ses frontières, le régime iranien semble au bord de la faillite. Pris au piège d’une idéologie révolutionnaire surannée et incompatible avec l’intégration du pays dans la mondialisation, pourquoi l’Iran choisit-il la fuite en avant? Éléments de réponse avec Clément Therme, historien et chercheur à Science Po Paris (CERI).

L’idéologie de la République islamique, basée sur les théories tiers-mondistes des années ’60 ne correspond pas aux évolutions socioculturelles du pays.

Pourquoi le régime iranien ne parvient-il pas à se réformer?

La question de la réforme en République islamique date des années ’90. La conviction des élites théocratiques, non élues, consiste à dire que si on entame des réformes, cela revient à ouvrir une boîte de Pandore vers la chute du régime. Mais l’idéologie de la République islamique, basée sur les théories tiers-mondistes des années ’60 ne correspond pas aux évolutions socioculturelles du pays. La majorité de la population iranienne aujourd’hui exige des développements socio-économiques qui puissent lui assurer un bien-être et des perspectives d’avenir. Or pour atteindre ces objectifs, il faut renoncer à l’idéologie actuelle.

Difficile d’imaginer que les dirigeants iraniens ne soient pas conscients de l’impasse dans laquelle ils semblent se trouver…

Ils sont paralysés entre une importante contestation intérieure et cette idée que pour préserver le système, ils sont obligés de sacrifier l’économie. C’est l’échec du président actuel Hassan Rohani. Il s’agissait de faire de l’Iran un régime autoritaire mais avec un développement économique, à l’instar du modèle chinois. Or la population s’inspire plutôt du modèle japonais: une conciliation heureuse entre l’identité iranienne, le développement économique et l’entrée dans la modernité. Aussi, l’idéologie du régime, qui est antisioniste et antiaméricaine, empêche le développement économique du pays. La mondialisation étant dominée par les normes américaines, Donald Trump a clairement signifié aux dirigeants iraniens qu’on ne pouvait pas crier "Mort à l’Amérique et à Israël" à la prière du vendredi et aller ensuite au forum économique de Davos pour rechercher les investissements des grandes sociétés multinationales.

"Si l’Iran a bénéficié un temps des erreurs américaines dans la région, cela ne suffit plus, les demandes de sécularisation dominent aujourd’hui."

L’antiaméricanisme et l’antisionisme du régime contrastent avec la demande de normalité qui émane de l’opinion publique iranienne…

Ces concepts ne fonctionnent plus en Iran. Ils sont les piliers de l’héritage idéologique du régime et conditionnent sa politique étrangère mais, effectivement, le problème est que la société iranienne souhaite vivre dans un pays normal, qui a des relations normales avec le monde. C’est pourquoi il est très difficile pour le régime aujourd’hui de justifier ces politiques idéologiques qui montrent en réalité que la priorité n’est pas donnée à l’amélioration des conditions de vie des citoyens mais à la réalisation du rêve révolutionnaire d’une partie du clergé chiite. Les Iraniens savent que les sanctions économiques, dont ils souffrent au quotidien, sont aussi dues à la politique régionale de leur pays. On le voit depuis des mois, l’ingérence iranienne est très contestée au Liban et en Irak. Il n’y a pas de "rêve iranien", le modèle du régime islamique n’est pas exportable. Et si l’Iran a bénéficié un temps des erreurs américaines dans la région, cela ne suffit plus, les demandes de sécularisation, de séparation entre le religieux et le politique, dominent aujourd’hui.

Où en sont les relations avec les états-Unis?

Le projet américain de pression maximale de parvenir à zéro exportation pétrolière de l’Iran est un risque évident pour la sécurité régionale parce que la réponse iranienne se traduit par une série d’attaques dans la région, comme celle du site Aramco en Arabie Saoudite. Cela dit, ni les états-Unis ni la République islamique n’ont intérêt à une confrontation militaire. L’administration Trump mise davantage sur l’affaiblissement de l’Iran que sur l’effondrement de l’État. Pareil pour les États du golfe, y compris l’Arabie saoudite, plus favorables au dialogue et surtout au statu quo. Un Iran fort économiquement desservirait les intérêts de ces pays.

Le défi, c’est de pouvoir lever l’impôt, générer des revenus fiscaux qui compensent la baisse des revenus pétroliers.

À quoi tient la survie de la République islamique?

Le défi, c’est de pouvoir lever l’impôt, générer des revenus fiscaux qui compensent la baisse des revenus pétroliers. C’est pour cela qu’il y a un projet de taxation des fondations. L’État compte engranger plus d’un milliard de dollars de recettes nouvelles à travers cette fiscalité nouvelle. Mais le risque est que si les citoyens paient des impôts, leur niveau d’exigence vis-à-vis de l’État s’élèvera.

La société iranienne aspire-t-elle à la sécularisation?

C’est ce que j’appelle l’émergence d’un patriotisme économique vers le bas. Parce qu’il s’agit d’abord d’une demande de normalité économique, une intégration heureuse dans la globalisation. Le deuxième élément est un phénomène de sécularisation paradoxale, c’est-à-dire qu’en voulant idéologiser la religion, la politique d’islamisation par le haut a conduit, à la fois en réaction mais aussi grâce à un processus intellectuel entamé depuis le 19e siècle en Iran, à cette aspiration à la sécularisation.