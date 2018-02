Crash d'un avion de ligne en Iran, bilan incertain

Il transportait "60 passagers et environ six membres d'équipage" lorsqu'il a "disparu des écrans radar ce matin", selon Alaedin Borujerdi, président de la Commission sur la sécurité nationale et la politique étrangère au Parlement, indiquant que des riverains auraient vu l'avion s'écraser.

Blocage américain

Si l'américain Boeing et le français Airbus ont conclu des marchés à hauteur de 32 milliards de dollars avec l'Iran depuis 2016, la plupart des ventes restent soumises à l'octroi d'une licence que seuls les Etats-Unis sont en mesure de délivrer via le Bureau du contrôle sur les actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department). Aseman Airlines, dont la commande de soixante 737 MAX a été annoncée en avril dernier, devra faire appel à un établissement non américain pour conclure la vente et le paiement devra s’effectuer dans une autre devise que le dollar.