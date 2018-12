"Daesh revient sous la forme d'une insurrection en réseau"

L’État islamique a été battu en Syrie. Mais selon Interpol et des experts contactés par L’Echo, le groupe terroriste subsiste sous la forme d’un réseau. Et la menace est réelle.

L’État islamique a perdu la guerre, mais sur le terrain, ses forces ne sont pas entièrement défaites. Quant à la menace terroriste, elle demeure au Moyen Orient comme en Europe. La France, le Royaume-Uni et les forces kurdes ne partagent pas l’avis de Donald Trump . " Daesh n’a pas été rayé de la carte, ni ses racines d’ailleurs , il faut vaincre militairement de manière définitive les dernières poches de cette organisation terroriste" , réagit la ministre française de la défense, Florence Parly .

"Daesh a été défait en Syrie, mais son idéal n’a pas été vaincu " , explique Uzi Rabi , expert du Moyen Orient et directeur du centre Moshe Dayan à l’université de Tel Aviv. "Il faut faire attention à l’influence que Daesh conserve ailleurs dans le monde, en Afrique, mais aussi en Irak" , poursuit-il, "l’État islamique opère par les réseaux sociaux."

"Daesh est vaincu comme un quasi État, mais il revient sous la forme d’une insurrection en réseau", renchérit Jonathan Spyer, directeur du Middle East Center for Reporting and Analysis, "nous avons vu des preuves en Irak dans les régions de Hamrin, Hawija et Mossoul".