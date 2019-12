De l'argent belge géré en Palestine par des terroristes présumés

Le 23 août 2019, Rina Shnerb, une jeune fille de 17 ans, son frère Dvir et son père Eitan font une randonnée sur le chemin de la source de Bubin, en Cisjordanie (Judée-Samarie). Une bombe explose. Le choc est terrible. Rina ne survit pas. Son père et son frère sont grièvement blessés.

Début octobre, trois suspects sont arrêtés. Ils sont liés au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation considérée comme terroriste par les Etats-Unis, l’Union européenne et le Canada. Les enquêteurs découvrent dans des caches d’autres engins explosifs et des plans d’attaque similaires en Cisjordanie.

L’enquête prend de l’ampleur. Le 19 décembre, le Shabak, l’agence israélienne de sécurité, révèle l’existence d’un réseau d’une cinquantaine de terroristes du FPLP actifs en Cisjordanie. Parmi eux, des comptables et de directeurs financiers d’ONG chargés de lever des fonds auprès de pays étrangers dont la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique.

Deux directeurs financiers d’ONG

Selon le Shabak, les directeurs financiers d’UAWC (Union of Agricultural Work Committee) et HWC (Health World Committee) seraient liés à cette l’attaque du 23 août. Ces deux ONG ont reçu des aides de l’État belge.

Ces faits sont mis en évidence dans un rapport de NGO Monitor, un organisme israélien chargé d’étudier le financement des ONG palestiniennes et israéliennes. Ses analystes ont interrogé la base de données de la Direction générale de la coopération au développement (DGCD). De 2015 à 2018, la Belgique a versé 18,9 millions d’euros aux ONG et à la société civile palestiniennes.

Liens avec des ONG belges

Ces deux ONG ont aussi des liens étroits avec les ONG belges Oxfam (UAWC) et Viva Salud (HWC). D’après Oxfam, UAWC a reçu 288.002 euros pour un projet commun en 2017-2018. Oxfam Belgique ne collabore plus avec UAWC, mais les liens ont été maintenus avec Oxfam International.

L’ONG Viva Salud (ex-Médecine pour le Tiers-monde), dont le siège est à Bruxelles, a reçu 762.101 euros pour le développement de deux projets en Palestine. Viva Salud a pour principaux partenaires palestiniens HWC et UHWC (Union of Health Work Committee). Or, selon le Fatah, le mouvement de libération de la Palestine, UHWC et HWC sont affiliés au FPLP.