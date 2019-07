Démolition controversée par Israël de maisons palestiniennes près de Jérusalem

Les forces israéliennes ont démoli ce lundi dans les faubourgs de Jérusalem, près du mur frontalier entre Israël et la Cisjordanie, dix immeubles palestiniens, la plupart encore en construction, malgré les protestations de la communauté internationale.

Israël a commencé ce lundi à démolir des logements de Palestiniens qu'il juge illégaux au sud de Jérusalem, à proximité de la barrière de séparation qui isole la Ville sainte de la Cisjordanie occupée, une opération dénoncée par les Palestiniens, l'ONU et les Européens. Avant l'aube, des centaines de policiers et soldats ont bouclé au moins quatre bâtiments à Sour Baher, quartier à cheval entre Jérusalem et la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.