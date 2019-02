Des armes belges et américaines transférées par les Emirats à une milice yéménite

Les Emirats arabes unis ont cédé des armes belges et américaines à la "Brigade des Géants", une milice fanatique incorporée dans l’armée yéménite, alerte Amnesty International.

Des mitrailleuses légères Minimi conçues par la FN Herstal sont actuellement utilisées par la "Brigade des Géants", une milice entraînée et financée par les Émirats arabes unis , révèle une enquête d’Amnesty International. Cette milice salafiste aurait aussi reçu des armes américaines et des véhicules blindés "Mine-resistant ambush protected" (MRAP), que les Emirats aient reçu l’autorisation du Pentagone.

Massacres d’enfants

Or, il arrive que les combats dans lesquels ce type de milice est impliqué fassent de nombreuses victimes civiles, y compris les femmes et les enfants. Ces groupes armés sont notamment accusés d’avoir commis des crimes de guerre pendant la récente offensive contre la ville portuaire d’Hodeida.

Ces milices sont aussi soupçonnées de gérer un réseau de prisons secrètes, appelé "sites noirs", d’organiser des enlèvements et de pratiquer la torture dans les conditions les plus sordides.

L’affaire est des plus encombrantes pour le gouvernement wallon, actionnaire à 100% de la FN Herstal.

"Les forces armées émiriennes reçoivent des milliards de dollars d’armes provenant de pays occidentaux et d’autres sources, qu’elles ne font que détourner vers des milices au Yémen qui ne sont pas contrôlées et sont connues pour commettre des crimes de guerre", déplore Patrick Wilcken, chercheur sur le contrôle des armes et les droits humains à Amnesty International.