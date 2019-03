Des municipales en forme de test national pour Erdogan.

Sur la Place Taksim d’Istanbul , baromètre de la plus grande ville du pays, tous les éléments du décor sont en place pour le scrutin municipal du dimanche 31 mars. D’un côté, la construction d’une gigantesque mosquée, ralentie depuis quelques mois par la crise économique, a repris de plus belle. Elle fait de l’ombre au Monument de la République, qui honore son fondateur, le très laïc Mustafa Kemal Atatürk. Non loin, des tentes blanches ont fait leur apparition: elles abritent les étales de fruits et légumes à prix cassés largement subventionnés par l’État turc pour combattre l’ inflation qui frôle les 20% depuis un an .

Ce dimanche, près de 58 millions d’électeurs turcs se rendent aux urnes pour élire leurs maires de villes et d’arrondissements, leurs conseillers municipaux et leurs chefs de quartiers (muhtar). L’ enjeu est de taille dans les grandes métropoles , comme à Istanbul, Ankara, mais aussi dans la très industrielle Bursa, aux mains des conservateurs depuis un quart de siècle.

Le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Erdogan a bâti son succès sur la modernisation des centres urbains et des infrastructures du pays, en particulier au cours des années 2000. Or, le boom économique a atteint ses limites sur fond de ralentissement de la croissance mondiale et de tensions politiques avec les Etats-Unis et l’Union européenne, mais aussi régionales. La Turquie est officiellement entrée en récession fin 2018, et le taux de chômage atteint 13,5%, son sommet depuis 2009.