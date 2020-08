Deux fortes explosions secouent Beyrouth, des dizaines de blessés

La forte déflagration, qui a eu lieu dans la zone du port de la capitale libanaise Beyrouth et dont l'origine pourrait être un incendie dans un entrepôt de feux d'artifices, a fait des dizaines de blessés et a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville. Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats à des kilomètres à la ronde. D'épais nuages de fumée orange s'élèvent au-dessus de la capitale et la zone du port est entièrement couverte.