Disparition de Khashoggi: Ryad rejette les menaces de sanctions

La veille, dans un entretien à la chaîne de télévision CBS, le président américain Donald Trump, grand allié de l'Arabie saoudite, a pour la première fois haussé le ton, après avoir jugé possible l'implication de Ryad dans le sort de M. Khashoggi, entré le 2 octobre dans le consulat de son pays à Istanbul pour ne plus réapparaître depuis.

Si des sanctions sont appliquées, le royaume répondra avec "de plus grandes" sanctions, a déclaré un haut responsable saoudien, citée par l'agence officielle SPA, sous le couvert de l'anonymat. "L'économie du royaume a un rôle vital et d'influence pour l'économie mondiale", a-t-il mis en garde. Une allusion à la production de pétrole que Ryad a déjà dû augmenter pour compenser la baisse des exportations de brut iranien sous l'effet du rétablissement des sanctions américaines.

Cher à "MBS", l'événement est boudé notamment par des médias, comme le Financial Times, The New York Times et The Economist, mais aussi le patron d'Uber, une compagnie de VTC.