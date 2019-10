En Irak, "ni école, ni travail, jusqu'à la chute du régime"

L’armée irakienne a décrété un couvre-feu à Bagdad après qu’étudiants et écoliers ont envahi les rues de la capitale et de nombreuses autres villes pour réclamer la chute du régime.

L'armée irakienne a décrété ce lundi un couvre-feu nocturne à Bagdad, après que les étudiants et les écoliers ont envahi les rues de la capitale et de nombreuses autres villes du Sud pour réclamer "la chute du régime". Cette annonce fait redouter une dispersion de la place Tahrir, épicentre de la contestation où cinq manifestants ont été tués ce lundi. Au total, depuis le 1er octobre, première journée d’un mouvement de contestation inédit, 239 personnes ont été tuées et plus de 8.000 blessées.

Lundi, le mouvement a gagné en ampleur quand étudiants et écoliers ont rejoint la contestation pour réclamer des emplois pour les jeunes et des services fonctionnels à un État ravagé par la corruption. "On veut que le gouvernement démissionne immédiatement, ils démissionnent ou on les dégage." "On veut la dissolution du Parlement, un gouvernement de transition, une nouvelle Constitution et des élections anticipées sous supervision de l’ONU", scandent les manifestants. Le Parlement est fracturé.