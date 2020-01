En Iran, la contestation continue après l'abattage de l'avion ukrainien

Soupçons de répression

Plusieurs vidéos des manifestations ont été dévoilées ce lundi. Elles montrent la violence des forces de l’ordre, qui tirent notamment des gaz lacrymogènes sur la foule. Si les images n’ont pas encore pu être vérifiées, elles ont déjà fait réagir la communauté internationale. Le gouvernement allemand, qui s’est dit "très inquiet", a appelé à des manifestations "sans entrave" lundi. "Le peuple iranien doit avoir la possibilité de protester pacifiquement et librement (…) Cela est d’autant plus vrai que le peuple veut exprimer sa douleur et qu’il y a certainement de la colère après les événements et la terrible catastrophe de l’accident d’avion", a déclaré Maria Adebahr, porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Le président des États-Unis Donald Trump s’est quant à lui adressé à Téhéran sur Twitter, l’intimant "d’arrêter de tuer le peuple iranien".