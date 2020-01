En Israël, les partis de gauche s'allient pour contrer Netanyahu

Le parti travailliste israélien et le parti de gauche Meretz concluent une alliance en vue des élections législatives du 2 mars. Objectif: contrer le Premier ministre de droite Benjamin Netanyahu.

Le chef du parti travailliste israélien, Amir Peretz, et celui du parti Meretz , Nitsan Horowitz, vont présenter une liste commune nommée "EMET" (vérité) lors des prochaines élections.

"Peretz et Horowitz comptent mettre l'accent sur le message d'union et sur l'espoir de changement politique qui sera le cœur social et la direction politique du prochain gouvernement après la fin de l'ère Netanyahou", souligne le communiqué envoyé par les deux formations.