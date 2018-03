Face-à-face meurtrier entre les Palestiniens et l'armée israélienne

Des heurts violents

- le 16 mars , deux soldats israéliens sont tués et deux autres blessés en Cisjordanie à la suite d'un attentat à la voiture-bélier commis par un Palestinien. Deux jours plus tard, un Palestinien tue un agent de sécurité dans la Vieille ville de Jérusalem, avant d'être abattu.

L'armée israélienne a déclaré que les Palestiniens "font rouler des pneus enflammés et lancent des pierres vers la barrière de sécurité" et que les forces d'Israël avaient eu recours à des "moyens de dispersion antiémeutes et à des tirs contre les principaux instigateurs". Les autorités israélienne ont procédé via un drone à des tirs de gaz lacrymogènes sur la frontière.