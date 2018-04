Frappes contre un aéroport militaire en Syrie

Dans une interview publiée lundi par le journal américain The Atlantic, le jeune prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, a reconnu le droit d’Israël à exister et a loué la perspective de relations diplomatiques futures entre son royaume et l’Etat hébreu. C’est un nouveau signe de rapprochement entre les deux pays qui ont des intérêts et un ennemi communs: l’Iran.