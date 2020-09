Frappes israéliennes sur Gaza, tirs de roquettes vers Israël

Après les "shalom" et les "salam" à la Maison-Blanche entre Israël et deux pays arabes du Golfe, l'État hébreu s'est réveillé mercredi sous un "barrage" de roquettes depuis le territoire palestinien de la bande de Gaza, théâtre aussi de frappes de représailles israéliennes.

Mais le Hamas et Israël "ne veulent pas d'escalade", estime Hussam al-Dajani, professeur de science politique à l'Université islamique de Gaza. D'un côté, le Hamas veut se concentrer sur la mobilisation "populaire" et non armée pour contrer la normalisation, avec à la clé des rapprochements possibles avec d'autres factions palestiniennes, et de l'autre l'État hébreu ne veut pas "gâcher" la célébration des accords et cherche à se concentrer sur des "crises internes", comme celle du coronavirus, dit-il à l'AFP.