Heurts sur l'esplanade des mosquées

Des heurts entre policiers israéliens et fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem ont assombri les célébrations de fêtes musulmane et juive tombant le même jour .

Au premier jour de l'Aïd el Kébir, grande fête musulmane, et après la prière dans la mosquée Al-Aqsa, située au milieu de l'esplanade, des Palestiniens ont commencé à scander des slogans contre les policiers et lancé des projectiles dans leur direction. Des accrochages ont éclaté et les forces de l'ordre, qui contrôlent l'accès de l'esplanade, ont utilisé des grenades assourdissantes pour tenter de disperser la foule.