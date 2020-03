Israël: le retour de Benyamin Netanyahou

Une victoire en demi-teinte

Avec ses alliés, les partis religieux et les formations d’extrême droite, Benyamin Netanyahou réunit 59 sièges sur 120 à la Knesset, le parlement israélien. "Plus d’élections! Il faut maintenant former un gouvernement" a-t-il assuré aux militants du Likoud gonflés à bloc. Mais la bataille est loin d’être gagnée. Pour former un gouvernement, il doit réunir au moins 61 députés. Dans les jours qui viennent, il va tenter de rallier des élus de l’opposition à sa cause, ou les pousser à la défection. Selon le quotidien Haaretz, le Likoud aurait fait pression sur un député Bleu Blanc, le menaçant de publier des vidéos compromettantes s’il ne rejoint pas le parti de droite. La formation d’un gouvernement d’union nationale avec le parti Bleu Blanc n’est pas non plus exclue. Mais cette fois, c’est Benyamin Netanyahou qui détient les clés des négociations.