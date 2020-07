Israël temporise sur l'annexion d'une partie de la Cisjordanie

Les frontières d'Israël vont-elles bouger, après des décennies de statu quo et de colonisation de la Cisjordanie? La question divise le gouvernement israélien et celui des États-Unis, son principal allié. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou (Likoud, droite) a négocié la date avec son partenaire et ancien rival, Benny Gantz (Bleu-blanc, centriste) lors de la formation du gouvernement. À partir du 1er juillet, il peut révéler son projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie conformément au plan Trump pour le Proche-Orient. Le jour arrivé, Benyamin Netanyahou a gardé le silence, choisissant de temporiser. La veille, il avait annoncé que les discussion au sein de la coalition "continueront dans les jours à venir". Le ministre des Affaires étrangères israélien Gabi Ashkenazi a laissé entendre qu'il n'y aurait aucun mouvement à attendre mercredi.