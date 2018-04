Joseph Henrotin: "Les Russes ne chercheront pas l'affrontement direct"

Oui et non. Deux scénarios étaient envisageables. Soit une frappe immédiate mais de faible ampleur juste après l’attaque chimique perpétrée par le régime syrien. Soit au contraire, une frappe reportée dans le temps mais de beaucoup plus grande ampleur. Or les occidentaux ont attendu pour répondre militairement et ils l’ont fait par le biais d’une frappe somme toute assez limitée. Une centaine de missiles de croisière, c’est à peine plus que les 60 missiles envoyés il y a un an, en avril 2017, en réponse à une autre attaque chimique d’Assad.