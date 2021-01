L'Arabie saoudite et le Qatar signent la fin de la crise du Golfe

Après trois ans et demi d'une crise diplomatique intense, l'Arabie saoudite a décidé de lever l'embargo décrété contre le Qatar . Les deux pays ont conclu un accord sur la réouverture de l'espace aérien et des frontières terrestres et maritimes, en vigueur depuis le 4 janvier. La nouvelle a été rendue publique par le ministre des Affaires étrangères du Koweït, le Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammad Al Sabah, dont le pays assure une médiation entre l'Arabie saoudite et le Qatar.

Mardi, les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont signé à Al-Ula, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite , un accord "de solidarité et de stabilité" lors d'un sommet destiné à apaiser les tensions entre le Qatar et ses voisins , en présence de Jared Kushner, le gendre et conseiller du Président américain Donald Trump.

Une crise fratricide

Ce rapprochement met fin à une crise opposant le Qatar à l'Arabie saoudite et plusieurs pays alliés depuis le 5 juin 2017. Ce jour-là, Riyad décrétait un blocus sur son voisin qatari, et laissait éclater au grand jour la lutte fratricide entre les deux pays sunnites pour le leadership de la région du Golfe. Depuis plusieurs années, Doha cherchait à s'affranchir de la tutelle de l'Arabie saoudite et se rapprochait de plus en plus de l'Iran, avec lequel il partage le plus grand gisement de gaz naturel au monde. L'Arabie saoudite et ses alliés, dont l'Égypte, le Bahreïn et les Émirats arabes unis, accusaient Doha de "financer le terrorisme" et de trop bien s'entendre avec l'Iran chiite et la Turquie.