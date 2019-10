L'EI touché, mais pas coulé

Ses autres cadres dirigeants en Syrie et en Irak, rompus à la clandestinité, seront certainement capables de surmonter cette perte et de continuer à monter ou inspirer des attentats au Moyen-Orient et dans le monde entier, ajoutent-ils.

"Le but ultime: mourir en martyr"

Dans une série de tweets publiés dimanche, Rita Katz, directrice de SITE Intelligence Group, un groupe américain spécialisé dans la surveillance des mouvements jihadistes, estime elle aussi que, "si elle est confirmée, la mort d'Al Baghdadi serait un coup terrible porté à l'EI et à son réseau". "Toutefois, l'Histoire nous a appris (à travers la mort d'al-Zarqawi et d'autres chefs) que le mouvement est résilient sur le plan opérationnel et va capitaliser sur la mort d'al-Baghadi pour recruter et appeler à de nouvelles attaques", prévient-elle. "Il sera intéressant de voir comment l'EI, qui ne réagit pas pour l'instant, va réagir à sa mort, et quand", poursuit Rita Katz. "Le mouvement n'a jamais nommé de successeur potentiel, et n'a jamais identifié formellement ses cadres dirigeants, pour des raisons de sécurité, à l'exception de son porte-parole Abou Hassan Muhajir, dont la véritable identité est inconnue." Elle précise que "les sites liés à l'EI disent dimanche que, même si la nouvelle est vraie, le jihad se poursuivra, estimant qu'al-Baghdadi a atteint le but ultime du jihad : la mort en martyr. Les internautes pro-EI relient sa mort à celle de chefs jihadistes comme Oussama Ben Laden ou Zarqawi".