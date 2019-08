"L'Etat islamique a reconstitué sa présence dans les zones rurales d'Irak"

Le Pentagone et l’ONU constatent la résurgence de l’État islamique en Syrie et en Irak et le danger que constituent les 30.000 combattants étrangers toujours en vie. Selon des experts contactés par L’Echo, la menace est à prendre très au sérieux.

L’organisation État islamique (ISIS) est-elle occupée à se regrouper? Deux rapports récents, l’un de l’ONU et l’autre du Pentagone, ont mis le feu aux poudres ces derniers jours. Ces documents font état d’un retour des djihadistes pourtant anéantis sur le terrain.

"Ce n’est pas une surprise", commente une source diplomatique belge, qui voit les rapports de ce type s’accumuler. Selon des experts contactés par L’Echo, cette résurgence s’accélère, et elle n’est pas à prendre à la légère.

Pour venir à bout de l’État islamique, dont le dernier bastion est tombé en mars 2019, il a fallu l’effort conjoint de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, des Forces démocratiques syriennes, des armées syrienne et irakienne, et de la Russie. Tout porte à croire que la mission n’est pas terminée.

L’État islamique reste d’ailleurs actif sur le terrain de l’Afrique de l’Ouest où de nombreux groupes terroristes se réclamant de l’organisation sèment la terreur, en particulier dans le Sahel.

Résurgence en Syrie et en Irak

Dans un rapport au Congrès américain daté du 2 août, Glenn A. Fine, inspecteur général en chef pour l’opération Inherent Resolve, visant à combattre l’État islamique en Irak et en Syrie (ISIS), fait état d’un renforcement des capacités des djihadistes. "L’État islamique a procédé à des assassinats, des attentats suicides, des enlèvements et des incendies de cultures en Irak, écrit Glenn A. Fine. En outre, l’État islamique a établi des cellules en résurgence en Syrie et a cherché à élargir ses nœuds de commandement et de contrôle en Irak."

Selon ce rapport du Pentagone, le 18e depuis le lancement d’Inherent Resolve, l’État islamique compte entre 14.000 et 18.000 membres en Syrie en en Irak. Glenn A. Fine souligne la difficulté pour l’armée irakienne de contenir la menace.

"L’État islamique a reconstitué sa présence dans les zones rurales reculées du centre de l’Irak sunnite d’où il était sorti pour la première fois." Jonathan Spyer Chercheur au Jerusalem Institute of strategy and security

"Je me suis moi-même rendu en Irak il y a quelques mois et j’ai constaté à quel point, selon les forces de sécurité irakiennes, l’État islamique a reconstitué sa présence dans les zones rurales reculées du centre de l’Irak sunnite d’où il était sorti pour la première fois, dit Jonathan Spyer, chercheur au Jerusalem Institute of Strategy and Security (JISS), spécialiste d’ISIS. C’est aussi le cas en Syrie, où une série d’attaques ont été perpétrées dans le nord et le sud du pays."

Un document de l’ONU diffusé le 15 juillet abonde dans ce sens. Les dirigeants d’ISIS seraient basés en Irak pour "faire en sorte que l’État islamique survive et renforce sa présence dans sa principale zone d’activité et d’établir des cellules dormantes au niveau local", lit-on dans le 24e rapport de l’équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions contre l’État islamique et Al-Qaïda.

L’organisation terroriste serait occupée à accroître la sécurité de ses cadres supérieurs. Abou Bakr al-Baghdadi serait en Irak, contrairement à ce que prétend un ancien ministre irakien, qui le situait en Libye.

"Califat virtuel"

Les djihadistes restent plus que jamais connectés sur les réseaux sociaux. ISIS recourt à "la propagande pour maintenir sa réputation en tant qu’entité terroriste mondiale grâce au califat virtuel", ajoutent les analystes de l’ONU.

"En tant que quasi-Etat, l’ISIS a été détruit. Mais en tant que réseau et structure, il ne l’a pas été." Jonathan Spyer

"En tant que quasi-Etat, l’ISIS a été détruit. Mais en tant que réseau et structure, il ne l’a pas été, poursuit Jonathan Spyer. Cette structure est maintenant en train de se réaffirmer."

Mordechai Kedar, spécialiste de la culture arabe à l’université Bar-Ilan et ancien membre des services de renseignement de l’armée israélienne, insiste sur le rôle d’internet. "Les djihadistes continuent à se parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ils utilisent leur propre code, leur propre langage, dans le but de se regrouper, dit-il. Leur champ de bataille commence en Syrie et s’étend à l’ouest. Ils n’ont pas de frontière, pour eux, Allah a créé le monde pour régner sur lui. L’idée d’État est une vision occidentale."

Risques accrus d’attentats en Europe

L’ONU insiste sur la prise en compte des combattants étrangers d’ISIS, qu’ils soient relocalisés ou détenus dans leur pays ou dans la zone de conflit. "Parmi ceux qui se sont rendus au prétendu califat, 30.000 pourraient encore être en vie", souligne le rapport, certains "deviendront des agents de radicalisation, notamment en prison", d’autres rejoindront Al-Qaïda.

"L’Europe n’a pas encore connu sa dernière attaque terroriste." Jonathan spyer