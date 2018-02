L'Etat islamique à terre, mais pas mort

Il a perdu quasi tout le territoire qu'il avait conquis en Irak et en Syrie, mais certains de ses combattants sont toujours là. Et son idéologie pourrait encore faire des dégâts, y compris dans nos pays.

Le procès de la fusillade de la rue du Dries qui s'est tenu cette semaine à Bruxelles aura été l'événement judiciaire de ce début d'année. Entre l'arrivée médiatisée de Salah Abdeslam au palais de justice, son refus de comparaître et la plaidoirie ultra-calibrée de son avocat Sven Mary, on aurait presque tendance à oublier que l'ombre de l'État islamique (EI) pèse sur toute l'affaire. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, où Abdeslam aurait dû faire sauter sa ceinture d'explosifs, et ceux de Bruxelles le 22 mars 2016, provoqués sans doute par son arrestation à Molenbeek (trois jours après la fusillade de Forest), avaient été commandités par l'EI depuis la Syrie. Entre-temps, le groupe terroriste a perdu quasi tout le territoire qu'il avait conquis en Irak et en Syrie. Que reste-t-il aujourd'hui de la menace qu'il représentait en 2014 et 2015, lorsque plusieurs dizaines de milliers de djihadistes, dont 5.000 à 6.000 Européens, combattaient dans ses rangs?

Fin 2017, le Pentagone annonçait que l'EI avait perdu 97% du territoire qu'il contrôlait en Irak et en Syrie. Mais, il n'a pas totalement perdu sa capacité de nuisance dans les deux pays. Le 15 janvier dernier, un double attentat-suicide faisait encore 31 morts à Bagdad. Pour le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, l'attaque était le fait de cellules dormantes de l'EI. "Une partie des combattants se sont fondus dans la masse. Ils ont peut-être brûlé le drapeau de Daech (acronyme arabe de l'EI, NDLR), caché leurs armes et taillé leur barbe, mais l'esprit est toujours là", confirme Didier Leroy, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense et assistant au département des sciences sociales de l'ULB.

"Côté irakien, il reste des poches à la frontière syrienne, mais il s'agit de zones qui n'ont pas une grande importance stratégique", note Leroy. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement irakien se repose sur ses lauriers. Samedi passé, il annonçait le lancement d'une opération militaire de grande ampleur contre l'EI, avec le soutien des Etats-Unis, dans la province d'Al-Anbar (ouest). En Syrie, plusieurs localités sont encore aux mains de l'EI dans la province de Deir Ezzor, près de l'Euphrate, où les combats font encore rage. Il resterait également des poches de combattants islamistes - qui n'appartiendraient pas forcément à l'EI - autour d'Idlib, d'Alep et dans le sud-ouest, près du Golan.

Risque de résurgence

Le risque de voir l'EI renaître de ses cendres est faible, mais il existe, surtout si la guerre devait continuer à s'éterniser en Syrie et si le gouvernement irakien ne se montrait pas capable d'unifier un pays où les fractures religieuses restent profondes. Le mois dernier, Lise Grande, responsable du programme de développement de l'ONU en Irak, confirmait au magazine Foreign Policy qu'il y avait bel et bien "un risque que, si l'on ne stabilise pas rapidement les zones libérées, un extrémisme violent puisse y ressurgir". Pour Leroy, "tout dépendra de la bataille après la bataille. Il faudra voir si les régimes en place parviendront à mettre en place une nouvelle forme de gouvernance qui vienne en aide aux populations. Si pas, des forces paramilitaires pourraient reprendre le contrôle de ces zones".

En Irak, les zones les plus à risques sont celles où "les sunnites avaient perdu tous leurs privilèges après la chute de Saddam Hussein", note le chercheur. C'est de là qu'était partie l'insurrection d'Al Qaïda contre les forces américaines et d'où l'EI a pu prendre son envol. Consciente des risques, la coalition internationale anti-djihadistes menée par les Etats-Unis a décidé de continuer à maintenir une présence en Irak, "afin de s'assurer d'une défaite durable" de l'EI, apprenait-on lundi. Quant à la taille des effectifs appelés à rester, la chose sera décidée "en coordination avec le gouvernement irakien".

Le cas de la Syrie n'est pas plus simple. Le fait que la coalition anti-djihadiste et ses alliés locaux y combattent l'EI dans un climat de tensions avec les forces du régime syrien et ses alliés russes et iraniens complique la donne. Jeudi, la coalition annonçait même avoir tué au moins 100 combattants pro-régime dans la province de Deir Ezzor, où se trouvent également des combattants de l'EI.

Il faudra également voir dans quelle mesure l'EI ne cherchera pas à tirer profit des velléités d'indépendance ou d'autonomie accrue de la part de Kurdes gonflés à bloc après leurs victoires militaires aux côtés des forces de la coalition. S'ils veulent rester maîtres des territoires qu'ils ont repris à l'EI, la situation pourrait vite dégénérer comme ce fut le cas en octobre 2017 dans la région de Kirkouk lorsque d'intenses combats les ont opposés aux forces gouvernementales irakiennes. Ou depuis plusieurs semaines dans l'enclave kurde d'Afrine, au nord de la Syrie, où la Turquie mène une campagne militaire contre leurs positions.

Djihadistes en cavale

Très vite, alors que l'EI perdait du terrain en Irak et en Syrie, plusieurs de ses combattants et de ses cadres ont commencé à prendre le large. Le mouvement s'est perfectionné en 2017 alors que la débâcle était devenue inévitable. On se souvient de ces vidéos montrant en novembre des combattants de l'EI emmenés par camions hors de Raqqa, leur ancienne "capitale", sous le regard médusé des forces de la coalition, alors que la ville était sur le point de tomber. Ceux-là avaient négocié leur départ avec les forces rebelles syriennes qui les avaient combattus aux côtés de la coalition mais qui partageaient leur aversion du régime Assad.

D'après une enquête publiée le 4 février dernier par le site français Mediapart, "tous les services occidentaux planchent aujourd'hui sur un mystérieux 'comité d'émigration et de logistique', une cellule composée de membres de l'Amniyat, le service secret de l'organisation terroriste, qui se serait installée en Turquie (...), mais aussi en Jordanie et au Liban". Cette cellule aurait pris en charge tous les aspects de la fuite des combattant étrangers vers d'autres fronts ou vers leurs pays d'origine.

En Belgique, il n'y aurait eu que peu de "returnees". D'après une étude publiée en début de semaine par l'Institut Egmont, 125 combattants belges seraient rentrés depuis 2013 (situation en novembre 2017), en ce compris 9 terroristes tués dans les attentats de Paris et de Bruxelles. La plupart de ces retours se sont produits avant 2016. Depuis, une poignée de Belges partis rejoindre l'EI sont rentrés, essentiellement des femmes avec leurs enfants.

Quant aux djihadistes partis combattre ailleurs, on les trouve notamment à la frontière afghano-pakistanaise, en Libye, dans le Sinaï, au Yémen, au Nigéria, au Tchad, au Mali ou au sud des Philippines. Reste à voir s'ils parviendront à y faire leur place. Il semblerait par exemple qu'Al Qaïda soit en train de reprendre du poil de la bête au Maghreb (on parle ici du réseau Aqmi) au détriment de l'EI avec qui les tensions restent vives.

Idéologie vivante

Même si l'EI n'a pu établir son califat, son idéologie est loin d'être enterrée. Les victoires qu'il a engrangées en Irak et en Syrie avant la débâcle continuent à alimenter la légende dans certains esprits. D'autant que son dirigeant, Abou Bakr al-Baghdadi, court toujours. Il faudra également voir quel impact l'EI aura à terme sur les enfants syriens et irakiens dans les zones qui avaient été occupées. Les écoles avaient été obligées d'adapter leur programme scolaire. Les rudiments de mathématiques étaient désormais enseignés avec des images de tanks et de bombes. Les jeunes garçons étaient obligés de suivre une formation militaire, voire d'espionner leurs parents. Un tel lavage de cerveau pourrait laisser des traces.

En outre, la propagande de l'EI n'a pas disparu des radars. Amaq, l'agence de presse de l'EI, continue à alimenter internet de nouvelles du front. Et même si le magazine Rumiyah, principal outil de propagande de l'EI, n'est plus paru depuis l'automne, d'autres canaux, moins professionnels et n'émanant pas forcément du groupe terroriste, ont pris le relais. "Des vidéos héroïsant les combattants de Daech continuent à circuler sur le net", constate Didier Leroy. Ces vidéos visent aussi à inciter les sympathisants de la cause à mener des attaques isolées dans les pays occidentaux ou, simplement, à faire peur.

Plus fondamentalement, il estime que "l'islam politique et sa dérive djihadiste n'ont pas dit leur dernier mot". Pour le chercheur, "deux idéologies peuvent mobiliser les masses dans le monde arabo-musulman: l'arabisme et l'islamisme". L'arabisme a décliné après la guerre des Six-Jours et l'islamisme a pris le dessus. "Difficile à dire si l'on se trouve à un nouveau moment pivot et si l'arabisme reprendra bientôt le dessus", estime-t-il.

Risques d'attentats

Doit-on craindre de nouvelles attaques dans nos pays? Sans doute. On a vu qu'à mesure que l'EI perdait du terrain en Irak et en Syrie, les attaques menées en Europe se multipliaient que ce soit en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Espagne, par exemple. Et rien n'indique que cela soit prêt de s'arrêter même si l'Ocam, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace en Belgique, a baissé le niveau de menace de 3 à 2 (sur une échelle de 4).

Fin décembre, le selfie d'un supposé sympathisant de l'EI posant apparemment devant le Metropolitean Museum de New York avec pour texte "nous sommes dans vos maisons" enflammait la toile. Deux mois plus tôt, l'EI avait ciblé la prochaine coupe du monde de football en faisant circuler sur la toile des photomontages de Lionel Messi derrière des barreaux avec l'oeil gauche ensanglanté, ou de Messi décapité aux côtés d'un Neymar en pleurs.

Mais, la plupart des experts s'accordent pour dire qu'il y a peu de risque que l'on subisse de nouvelles attaques de l'ampleur des attentats de Paris ou de Bruxelles. On devrait plutôt assister à des actes isolés, menés par des terroristes ne faisant pas forcément partie de l'EI et avec les moyens du bord, qu'il s'agisse de véhicules béliers, de bombes artisanales ou d'armes blanches. Ces attaques devraient continuer à distiller un climat de peur dans les pays occidentaux et c'est bien là le but. Car la peur divise.