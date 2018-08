L'Europe laisse le Canada isolé face à l'Arabie saoudite

Le Canada est seul pour défendre publiquement le sort des prisonnières politiques d’Arabie saoudite, et il en paye le prix fort. Riyad a déclenché un puissant feu diplomatique contre Ottawa après que le gouvernement de Justin Trudeau ait appelé à la "libération immédiate" des défenseures des droits humains écrouées dans le pays.

Lundi, le gouvernement saoudien a suspendu ses liens diplomatiques avec le Canada, laissant 24h à l’ambassadeur canadien pour quitter le pays. Il a aussi suspendu "toute nouvelle initiative d’affaires et d’investissement" et fait part de son intention de transférer les 7.000 étudiants boursiers saoudiens du Canada vers d’autres pays – le Royaume-Uni et l’Irlande notamment. La compagnie aérienne Saudia a annoncé dans la foulée que ses quatre vols hebdomadaires vers le Canada seraient interrompus à compter du 13 août.