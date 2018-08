L'Européen ATR livre cinq avions à l'Iran juste avant les sanctions US

Les cinq appareils ont atterri à l'aéroport Mehrabad de la capitale iranienne après avoir quitté Toulouse, où ils ont été fabriqués, et après avoir effectué une escale technique à Urmia dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

En vertu de la décision prise par Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord conclu entre six puissances (les cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne) et Téhéran, la majeure partie des entreprises doivent cesser de faire des affaires avec l'Iran à partir du 6 août, au terme d'une phase de transition (wind-down period).