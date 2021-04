L'Iran accuse Israël d'un "acte terroriste" contre un complexe nucléaire

Mais rapidement, le chef de l'OIEA Ali-Akbar Saléhi a indiqué que l'"accident" était en fait un acte de "terrorisme antinucléaire" . Ce lundi, les Affaires étrangères iraniennes ont même trouvé leur coupable tout désigné, indiquant qu' Israël est "bien sûr" derrière l'attaque . L'Iran a laissé entendre que celle-ci avait endommagé des centrifugeuses, et a promis une "vengeance", "en temps et en heure" .

C'est dans cette même usine qu'avaient été mises en service la veille de nouvelles cascades de centrifugeuses interdites par l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Ces nouvelles centrifugeuses offrent effectivement à l'Iran la possibilité d'enrichir plus vite et en plus grande quantité de l'uranium, dans des volumes et à un degré de raffinement interdits par cet accord conclu à Vienne entre la République islamique et la communauté internationale.