L'Iran critique les forces étrangères présentes dans le Golfe

"Plus vous vous tiendrez éloignés de notre région, plus celle-ci connaîtra la sécurité", a encore déclaré Hassan Rohani dans une allocution à l'ouverture d'un défilé militaire à Téhéran et retransmise en direct par la télévision d'Etat. "De notre point de vue, la sécurité du golfe Persique vient de l'intérieur. La sécurité du golfe Persique est endogène, la sécurité du détroit d'Ormuz est endogène. Les forces étrangères sont source de problème et d'insécurité pour notre peuple et pour la région".