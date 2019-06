L'Iran dit vouloir éviter la guerre, les Etats-Unis envoient des troupes dans le Golfe

Des renforts américains dans le Golfe

Malgré cela, l'administration Trump a jugé préférable de montrer ses muscles dans la région . S'appuyant sur des "renseignements fiables et crédibles reçus sur le comportement hostile des forces iraniennes", le chef du Pentagone, Patrick Shanahan, a autorisé l'envoi de " 1.000 troupes supplémentaires à des fins défensives pour répondre à des menaces aériennes, navales et terrestres au Moyen-Orient". Onze nouvelles photos rendues publiques par le Pentagone montrent notamment un objet métallique circulaire de près de huit centimètres de diamètre attaché à la coque du pétrolier japonais Kokuka Courageous, qui est présenté comme un des aimants ayant permis de poser la mine non explosée que Washington accuse les Iraniens d'avoir retirée après l'incident.

Chantage atomique

Infographie : Le nombre d’ogives nucléaires dans le monde a encore baissé durant l’année écoulée, mais les pays détenant l’arme atomique lui donnent une "importance accrue" et modernisent leur arsenal, selon les estimations du dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Depuis le pic du milieu des années 1980, lorsqu’il atteignait presque 70.000, le recul est sensible. Cette baisse vient essentiellement des Etats-Unis et de la Russie, leurs arsenaux représentent plus de 90% des armes atomiques. Les deux pays remplissent ainsi leurs obligations découlant du traité New Start qu’ils ont signé en 2010, qui prévoit un nombre limite d’ogives fonctionnelles et le désamorçage des vieilles ogives de la guerre froide. Mais ce traité expire en 2021 et il n’y a aucune discussion sérieuse en cours pour le prolonger.La course aux armes nucléaires pourrait donc être relancée très bientôt…