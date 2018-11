Certains la considèrent comme un modèle et une héroïne, d’autres se sont acharnés à détruire sa vie, son couple et sa carrière. Première femme à avoir été nommée juge en Iran et première iranienne (et musulmane) à avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2003, l’avocate Shirin Ebadi, 71 ans, a dédié sa vie à la défense des droits des hommes et des femmes de son pays.

Exilée à Londres depuis 10 ans, Shirin Ebadi sillonne à travers le monde pour témoigner de ses plus importantes batailles: les droits des femmes et les tourments d’une république islamique qui, à défaut de se réformer, semble s’acheminer vers les heures les plus sombres de son histoire. L’Echo l’a rencontrée vendredi, lors de son passage à Bruxelles.

Dans trois mois, le 11 février, la république islamique célébrera ses 40 années d’existence. Comment voyez-vous l’avenir de l’Iran?

Aucun changement ou réforme n’est possible en Iran sans un changement de Constitution. La population iranienne aspire à une démocratie mais les fondements sur lesquels repose la Constitution ne permettent pas la mise en place d’un système démocratique. Tous les pouvoirs reviennent à un seul homme, (le guide suprême Ali Khamenei, NDLR), qui est élu à vie Et n’a pas été choisi par la majorité des citoyens. La religion doit être une affaire privée et ne doit pas intervenir dans la politique. L’Iran doit devenir un pays laïc. Nous sommes un pays musulman mais l’islam est imposé suivant la vision d’une seule personne. Cela n’est pas acceptable

En Iran, de plus en plus de personnes disent aujourd’hui qu’il suffirait d’une "étincelle" pour provoquer la chute du régime ou une seconde révolution. Pensez-vous que ce scénario soit possible?

Tous les scénarios sont possibles, peut-être que ceux qui craignent une guerre civile ont de bonnes raisons d’être inquiets. La question est: où va-t-on avec le régime actuel? Peu importe le nom qu’on lui donne, réforme ou révolution, il faut que ces changements se fassent de la façon la plus paisible possible. Et c’est pour cela qu’ils doivent être d’abord légaux. Les révolutions sont dangereuses car elles se font toujours dans le sang. J’ai proposé la tenue d’un référendum en Iran, supervisé par les Nations unies. Certains m’ont répondu que le régime n’accepterait jamais d’aller à l’encontre de ses intérêts. Mais le régime a besoin d’être légitimisé par le peuple, or celui-ci le rejette.

Quelle est la solution la plus pacifique?

La population iranienne doit mettre la pression maximale pour que le régime accepte la tenue d’un référendum, avec l’aide des Nations unies.

Malgré les contraintes et les pressions qu’elles subissent, les Iraniennes n’ont jamais cessé de revendiquer leurs droits, avec plus ou moins de succès selon les époques et les présidents. Il y a tout de même eu des avancées depuis 40 ans…

Avant la révolution, les femmes avaient bien plus de droits. Elles ont tout perdu en 1979. Comme moi, à 32 ans, on m’a démis de ma fonction de juge parce que j’étais une femme et que "les femmes n’ont pas le droit d’être juge". Il y a eu un énorme retour en arrière dans plusieurs domaines. Par exemple, du jour au lendemain, leurs maris ont eu droit à prendre 3 épouses supplémentaires. Selon la loi actuelle, le témoignage dune femme vaut la moitié de celui d’un homme. Les femmes se battent inlassablement depuis 40 ans et, oui, leurs combats ont été, dans une certaine mesure, victorieux. Par exemple, en cas de divorce, la garde des enfants était octroyée au père. Les mères ont persévéré Jusqu’à modifier cette loi en leur faveur. C’est un pas en avant. Ce sont des petites victoires mais il reste tant de choses à faire, leur situation reste fragile.

"Les femmes ont un véritable pouvoir de changement en Iran."

Selon vous, quel rôle peuvent jouer les femmes dans le changement en Iran?

Elles ont un véritable pouvoir de changement en Iran. Elles l’ont déjà démontré à plusieurs reprises. Par exemple lors des manifestations, elles sont toujours très actives et présentes. Ce sont elles qui donnent l’impulsion nécessaire pour faire perdurer ces manifestations.

Qu’a changé le prix Nobel dans votre vie?

Avant même d’avoir reçu ce prix, j’avais déjà été emprisonnée. Le régime iranien s’en prend aux activistes parce qu’il ne veut pas que le monde sache ce qu’il fait à ses citoyens. Après avoir reçu le prix, les autorités ont gelé mes comptes bancaires, fermé mon bureau après l’avoir saccagé, ma sœur a été arrêtée et certains de mes collègues sont toujours en prison. Mon mari a été piégé par une prostituée et forcé de témoigner contre moi à la télévision d’Etat… J’ai lu de mes propres yeux un rapport du ministère des renseignements iraniens évoquant l’idée de me tuer… Je raconte le reste dans mon livre… Ce qu’ils ont fait à une personnalité reconnue internationalement, imaginez ce dont ils sont capables avec une étudiante ou une activiste inconnue du grand public. Mais tout cela ne m’a jamais empêchée de me battre pour les hommes et les femmes de mon pays.

Combien de prisonniers politiques y a-t-il aujourd’hui en Iran?

Le gouvernement ne déclare jamais officiellement leur nombre. Nous le savons via certains médias et surtout les familles des prisonniers. Mais beaucoup d’entre elles se taisent aussi parce qu’on achète leur silence avec la promesse d’une libération. Donc il est impossible de savoir le nombre exact de prisonniers politiques mais d’après mes informations, il y en a plus de mille.

Le président Hassan Rohani arrive à la moitié de son second mandat (il a été élu en 2013). Quel est son bilan?

Un zéro pointé. Il a promis tellement plus de libertés… Non seulement les droits de l’homme n’ont pas évolué en Iran mais ils ont empiré.

Quel rôle politique peut jouer l’Union européenne à l’égard de l’Iran?

Tout changement qui adviendrait en Iran doit se faire en faveur de la population. Les gens là-bas se battent pour ça. Par les politiques qu’elle mène et qu’elle décide, l’Europe ne doit pas faire en sorte d’aider le gouvernement à réprimer son peuple. Mais les droits de l’homme doivent faire partie des négociations commerciales.

